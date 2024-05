Prokuratura generalna w Kijowie poinformowała we wtorek, że w okresie od końca grudnia 2023 roku do końca lutego tego roku, wojska rosyjskie użyły przeciwko Ukrainie około 50 pocisków balistycznych produkcji północnokoreańskiej. Połowa z tych rakiet eksplodowała w powietrzu i nie dotarła do celu - przekazano.