Po przejęciu ośrodka przez Rosjan niemiecki dziennikarz gazety "Bild" i analityk wojskowy Julian Röpcke ocenił, że zachodnia pomoc to zbyt mało, by Ukraina mogła ponowne przejąć inicjatywę w wojnie.

Ukraina-Rosja. Niemiecki analityk: Linia frontu jest zbyt słabo obsadzona

Z kolei agencja Unian przypomina, że władze w Kijowie przegłosował już nową ustawę mobilizacyjną - 17 kwietnia została ona opublikowana, a w życie wejdzie 18 maja. Zgodnie z nowymi przepisami wiek mobilizacyjny został obniżony z 27. do 25. roku życia , a rejestracji w komisjach wojskowych podlegają wszyscy mężczyźni od 18 do 60 lat.

Ukraina mobilizuje młodszych mężczyzn. Ustawa wchodzi w życie w maju

Kanał Telegramu Armia.tv informował, że ustawa przewiduje nowe regulacje dotyczące zwolnienia ze służby wojskowej, w tym po wzięciu do niewoli. Pobór zostaje zniesiony i zastąpiony podstawowym szkoleniem wojskowym trwającym pięć miesięcy. Będzie ono obejmowało osoby do 25. roku życia. Wszyscy obywatele zarejestrowani do służby wojskowej muszą zaktualizować swoje dane w systemie w ciągu 60 dni.