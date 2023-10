Rosyjska propaganda uderza w Niemcy. Mówią o zajęciu Berlina

- Nastąpiło załamanie stosunków z Niemcami. Początkowo twierdzili, że mogą dostarczać jedynie leki i hełmy (dla Ukrainy - red.) Po jakimś czasie stwierdzili: "Będziemy dostarczać co tylko potrzebują" - mówił propagandysta. Nie były to jednak jedyne słowa , jakie padły pod adresem Niemiec.

Sołowjow stwierdził, że jeśli w kraju nadal będą sprawowane takie rządy, "czeka go ten sam los, jak za każdym razem, gdy do władzy dochodzą antyrosyjscy władcy". - To zawsze kończyło się wejściem rosyjskich żołnierzy do Berlina - wskazał propagandysta.