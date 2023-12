Nielegalnie pomagali uciec z Ukrainy. "Bilet" za 10 tys. dolarów

Pierwszym z nich był chirurg pracujący na co dzień we Lwowie. Mężczyzna został zatrzymany przez funkcjonariuszy "na gorącym uczynku", w momencie, gdy zasiadał w okręgowej wojskowej komisji lekarskiej. Lekarz próbował wyłudzić łapówkę w zamian za podpisanie zaświadczenia o problemach zdrowotnych, które uniemożliwiałyby powołanie do służby wojskowej.