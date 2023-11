David Cameron wrócił do polityki w połowie listopada po tym, jak od ponad siedmiu lat nie udzielał się w tym obszarze. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powołał go na stanowisko ministra spraw zagranicznych. Cameron zastąpił Jamesa Cleberly'ego. Roszada ta była w mediach szeroko komentowana i to z kilku powodów.

David Cameron o wojnie w Ukrainie. "Musimy powstrzymać Putina"

- Dwa tygodnie temu byłem w Ukrainie i mówiłem, że musimy zrobić wszystko, by pomóc Ukrainie powstrzymać napaść Władimira Putina . Będę budować konsensus dla tego poglądu - mówił we wtorek Cameron na konferencji prasowej, podkreślając, że Ukraina wiele osiągnęła i ciągle walczy, dlatego należy skoncentrować się na kolejnych krokach i pomagać Kijowowi.

David Cameron: Trzeba zwiększyć produkcję broni dla Ukrainy

David Cameron wezwał sojuszników do wykorzystania obecnego potencjału i wspólnej siły w celu zapewnienia Ukrainie wystarczającej liczby broni. - Członkowie Sojuszu powinni dążyć do podpisania porozumień i przekonywać producentów broni do zwiększenia produkcji tak, by można było zaspokoić w tym zakresie potrzeby Kijowa na co najmniej najbliższe dwa lata - stwierdził.