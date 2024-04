W środę, jak co dzień, brytyjskie Ministerstwo Obrony podało kolejną aktualizację wywiadowczą. Tym razem przekazano tam informacje na temat dezercji wśród rosyjskich żołnierzy.

Powołując się na niezależny rosyjski serwis Mediazona podano, że w marcu 2024 r. rosyjskie sądy wojskowe skazały za dezercję rekordową liczbę 684 przedstawicieli sił zbrojnych. W sumie od rozpoczęcia częściowej mobilizacji we wrześniu 2022 roku tego typu przypadków odnotowano z kolei 7400, z których najwięcej miało miejsce w rejonie Moskwy - 496.

Wojna na Ukrainie. Rekordowy poziom dezercji ze strony rosyjskich wojskowych

Jak wskazano, wielu żołnierzy, którzy zostali schwytani i stanęli przed sądem, otrzymało wyroki w zawieszeniu. Następnie wrócili oni do swoich jednostek i na linię frontu.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony zwróciło też uwagę, że rosyjscy żołnierze, włączając tych, którzy zostali przymusowo zrekrutowani podczas częściowej mobilizacji we wrześniu 2022 roku, są zobligowani do pozostania w służbie wojskowej bezterminowo z niewielką perspektywą zwolnienia.

Więcej ofiar wśród rosyjskich żołnierzy. Wzrost w stosunku do pierwszego roku wojny

W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba ofiar po stronie rosyjskiej była o niemal 25 proc. wyższa w stosunku do pierwszego roku wojny. W drugim roku walk zginąć miało ponad 27,3 tys. żołnierzy.

Sam Kreml ostatnie statystyki podawał we wrześniu 2022 roku i wówczas liczba ta była ośmiokrotnie niższa. BBC zwraca jeszcze uwagę, że do ogólnej liczby nie zostali dodani zmarli w okupowanych przez Rosję ukraińskich obwodach donieckim i ługańskim.

Zgodnie z podawanymi szacunkami, co najmniej dwóch na pięciu zabitych rosyjskich żołnierzy to osoby, które do momentu rozpoczęcia inwazji nie miały nic wspólnego z wojskiem. Wielu z rosyjskich zabitych miało być także najemnikami grupy Wagnera, w tym rekrutowanymi w więzieniach skazańcami - podało BBC.