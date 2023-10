Nie mieli szans uciec do schronu. W rosyjskim ataku zginęło sześć osób

Gubernator obwodu charkowskiego Oleg Siniegubow poinformował, że wśród rannych jest wiele osób w ciężkim stanie . Zostały one przewiezione do szpitala. Aby ustalić tożsamość kilku ofiar, konieczne będzie badanie DNA.

Rosjanie zaatakowali Charków. "Akt terroru wymierzony w ludność cywilną"

Jak zaznaczył, Rosjanie zaatakowali obiekt służący wyłącznie celom cywilnym . "Był to kolejny akt terroru wymierzony w ludność cywilną" - podkreślił Siniegubow.

Władze miasta wezwały mieszkańców do udania się do schronów. Zespół prasowy Nowej Poczty, do której należał budynek, zauważył, że ofiary prawdopodobnie nie miały czasu na ukrycie się.