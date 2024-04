Atak na ukraińską elektrociepłownię. "To dla nas największe wyzwanie"

Do ataku na elektrociepłownię Trypilską , położonej w miasteczku Ukrajinka leżącym kilkanaście kilometrów na południe od Kijowa, doszło w nocy ze środy na czwartek. Jak informowały w czwartek ukraińskie media, elektrociepłownia dostarczała ponad 50 proc. energii w obwodzie kijowskim. Dostawy obejmowały również obwody czerkaski i żytomierski .

- Skala zniszczeń jest straszliwa. Nie da się tego wycenić w pieniądzach. To dla nas największe wyzwanie w całej historii firmy - mówił Hota, cytowany w komunikacie.

Wołodymyr Zełenski apeluje o pilne dostawy

W ostatnich tygodniach Rosja nasiliła ataki na obiekty infrastruktury krytycznej Ukrainy. Zintensyfikowane ostrzały pojawiają się w momencie, gdy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski apeluje do zachodnich sojuszników o pilne przekazanie systemów obrony przeciwlotniczej.

W tym samym czasie korespondent niemieckiego dziennika "Bild" Julian Roepcke alarmuje, że Ukraina wyczerpała zasoby pocisków do wyrzutni Patriot i IRIS-T. "Ukrainie skończyły się pociski do wyrzutni Patriot i IRIS-T. Również większość innych zapasów sił obrony powietrznej jest wyczerpana lub zniszczona, podczas gdy my mamy w naszych magazynach setki systemów rakietowych i tysiące pocisków. Brak słów" - pisał w mediach społecznościowych w czwartek, uściślając, że liczba rakiet jest "bliska zeru".