W obwodzie kurskim Rosjanie otrzymali rozkaz, by nie brać do niewoli pokonanych ukraińskich żołnierzy - informuje rzeczniczka walczących w regionie sił Kijowa. Z jej relacji wynika, że rosyjskie oddziały szturmują pozycje Ukraińców pojazdami opancerzonymi. - Każda nasza operacja to kombinacja działań czołgistów, artylerii i operatorów dronów - opisuje żołnierka.