Nie będziemy odsłaniać naszych kart. Pozwólmy prezydentowi Putinowi zastanawiać się, co zrobimy - twierdzi minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dyplomata odniósł się w ten sposób do deklaracji wyrażonej przez prezydenta Francji, który ponownie wezwał przedstawicieli krajów NATO do nieodrzucania opcji bezpośredniego udziału żołnierzy krajów Zachodu w wojnie w Ukrainie.