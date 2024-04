Premier Grecji Kyriakos Mitsotakis udzielił w czwartek wywiadu dla greckiego portalu Iefimerida, w którym jasno zaznaczył, że Ukraina nie otrzyma Patriotów ani systemów rakietowych S-300 od jego kraju . Według niedawnej publikacji "Financial Times" Grecja miała zostać poproszona o wysłanie tych broni na ukraiński front. Premier potwierdził prośbę, a następnie wyjaśnił, dlaczego nie zostanie ona spełniona.

- Wyjaśnię to nieco bardziej szczegółowo: Grecja wspierała Ukrainę na różne sposoby, dostarczając materiały obronne. Jednak od pierwszej chwili mówiliśmy, że nie możemy pozbywać się systemów uzbrojenia, które mają kluczowe znaczenie dla naszej zdolności odstraszania - mówił Mitsotakis.

Systemy rakietowe dla Ukrainy? Premier Grecji wyjaśnia: Nie zostaną dostarczone

Premier wyjaśnił, że Grecja chce wspierać Ukrainę, ale musi pamiętać także o własnej obronności, dlatego przekazana broń będzie pochodzić jedynie z ewentualnych nadwyżek. - Mamy nadwyżkę materiału, którym możemy wesprzeć Ukrainę, zrobiliśmy to i uważam, że jest to właściwy wybór. Jeśli uda nam się znaleźć taki materiał, będziemy to kontynuować - zaznaczył.