Izba Reprezentantów USA po blisko półrocznym impasie przegłosowała pakiet pomocy dla Ukrainy.

Do sobotniej decyzji Kongresu w rozmowie z NBC News odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Ukraina. Zełenski apeluje do Senatu USA

Polityk podziękował za niemal 61 mld dolarów wsparcia dla ukraińskich sił zbrojnych, mówiąc, że uzyskana pomoc da Ukrainie szansę na "zwycięstwo" w wojnie z Rosją. Zdecydowana większość tej kwoty zostanie przeznaczona na uzupełnienie amerykańskich zapasów wojskowych, co umożliwi przekazanie Ukrainie większej jej ilości oraz zakup nowej broni i amunicji od amerykańskich firm zbrojeniowych. Reklama

Teraz ustawa ma trafić do Senatu, gdzie prawdopodobnie zostanie przegłosowana w przyszłym tygodniu, a w przypadku przegłosowania, trafi na biurko prezydenta Joe Bidena. - Naprawdę musimy doprowadzić to do końca. Pakiet musi zostać zatwierdzony przez Senat - podkreślił ukraiński przywódca.

W trakcie rozmowy z Kristen Welker Zełenski mówił o pilnych potrzebach ukraińskiej armii. - Potrzebujemy systemów obrony przeciwlotniczej i broni dalekiego zasięgu - podkreślił. Dzięki nim, według Zełenskiego, Ukraina nie będzie tracić żołnierzy na froncie.

Ukraina a pomoc USA. Zełenski zapewnia

Polityk, zapytany czy amerykański pakiet pomoże Ukrainie wygrać wojnę, czy tylko ją przedłuży, odpowiedział, że "to zależy od tego, kiedy faktycznie dostawy dotrą na Ukrainę". - Teraz mamy szansę ustabilizować sytuację i przejąć inicjatywę - powiedział. Dodał, jednak, że nie chciałby mówić o konkretach ze względu na "tak wiele zmiennych czynników".

W dalszej części rozmowy Zełenski podkreślił, że decyzja Izby Reprezentantów będzie sygnałem, że Ukraina nie stanie się "drugim Afganistanem, a USA pozostaną z Kijowem". Reklama

- Pomoc USA to silny sygnał dla Kremla - dodał. Prezydenta Ukrainy zapytano też o ewentualność dużej ofensywy rosyjskiej, na co odparł, że siły ukraińskie już się do niej szykują.

USA. Pomoc dla Ukrainy przegłosowana

W sobotę 311 członków Izby Reprezentantów, w tym 101 z Partii Republikańskiej poparło ustawę o pomocy dla Ukrainy. Po ogłoszeniu wyników podniosły się brawa oraz okrzyki radości. 112 deputowanych (wszyscy ze strony republikańskiej) było przeciw.

Ustawa o pomocy dla Ukrainy warta jest niespełna 61 mld dolarów, z czego 23 mld to środki na uzupełnianie ubytków w arsenale w wyniku darowania sprzętu Ukrainie, 13,8 mld na zakup sprzętu dla Ukrainy, a 11,3 mld na utrzymanie sił USA w regionie. Ponadto projekt daje prezydentowi uprawnienia do przekazania uzbrojenia o wartości niemal 8 mld dolarów w dodatku do ok. 4 mld, które wciąż ma do dyspozycji.

Źródło: NBC News

***

Przeczytaj również nasz raport specjalny: Wybory samorządowe 2024.

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama