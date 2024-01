Co z Taurusami dla Ukrainy? Wniosek CDU/CSU odrzucony

Dostawy rakiet Taurus do Ukrainy. "Daliśmy jasno do zrozumienia"

- Teraz nie będzie dostaw rakiet Taurus do Ukrainy. Moim zdaniem, rząd federalny i kanclerz Niemiec dali to jasno do zrozumienia. O tej decyzji poinformowaliśmy także rząd Ukrainy, i to szczegółowo. Na razie to wszystko, co mogę przy tej okazji publicznie powiedzieć - mówił wówczas ambasador Niemiec w Ukrainie Martin Jaeger. W ten sposób potwierdził on wcześniejsze doniesienia o wstrzymaniu dostaw rakiet dalekiego zasięgu, o które prosiły władze w Kijowie.