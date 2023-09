Negocjacje na linii Ukraina - Węgry. "Budapeszt powinien być wdzięczny"

Rzecznik MSZ Ukrainy: Nie pozwolimy, by wojna dotarła do Węgier

- Powiedziano im, że ukraiński rząd was porzucił i wsadzi was do więzienia, jeśli wrócicie - stwierdził dodając, że sam proces uwolnienia jeńców, niekonsultowany z Kijowem, był przez rząd ukraiński postrzegany jako cios w plecy.

- Węgierski rząd powinien być wdzięczny za to, co robi Ukraina. Nie pozwolimy, by wojna dotarła do Węgier i węgierskich miast. Rzeczywistość jest taka, że jesteśmy teraz tarczą w Europie Wschodniej, która powstrzyma rosyjską agresję - zauważył Nikołenko.