Ukraina. Alaksander Łukaszenka grozi "upadkiem"

W ocenie polityka w tarapatach jest zwłaszcza Wołodymyr Zełenski. Zdaniem Łukaszenki ma znajdować się on pod "naciskami" ze strony wojskowych. - Teraz to już kwestia polityczna. Wojsko wywiera presję. Jak zawsze mówiłem, wojsko widzi, co się dzieje. Presja jest już bardzo silna, a Zełenski zaczyna to rozumieć - stwierdził satrapa.