To nie koniec procesu szkoleniowego. Aktualnie piloci udają się do Europy na dodatkowe ćwiczenia . - Będą przygotowywać się dalej, by następnie przybyć do Ukrainy i kontynuować wykonywanie zadań - powiedział rzecznik ukraińskich sił powietrznych Ilja Jewłasz , cytowany przez agencję Interfax- Ukraina .

F-16 dla Ukrainy. Samoloty przekaże kilka państw z Europy

Według "The New York Times" do lipca Ukraina ma otrzymać sześć z około 45 samolotów F-16 obiecanych przez sojuszników. Oczekuje się, że do lata tego roku do pilotowania tych maszyn gotowych będzie 12 osób, czyli mniej niż cała eskadra.