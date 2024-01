Do masowych zatrzymań migrantów doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Centrum Petersburga znajdowało się wówczas pod ścisłą kontrolą służb, które miały rzekomo działać przeciw zagrożeniom terrorystycznym w związku z imprezami masowymi w mieście - na ulicach ustawiono wykrywacze metalu, a policja sprawdzała dokumenty przechodniów .

Tysiące zatrzymanych w Petersburgu. Nad ranem odwiedzili ich wojskowi

Według petersburskiego portalu Fontanka służby zatrzymały jednej nocy około trzech tysięcy obcokrajowców. 600 z nich miało przebywać w Rosji z naruszeniem przepisów migracyjnych. "Nowaja Gazieta" twierdzi z kolei, że liczba zatrzymanych jest " znacznie wyższa ". Mężczyzn przewieziono na komisariaty, z kolei kobiety i dzieci miały trafić do specjalnego aresztu śledczego.

Ze źródeł "Gaziety" wynika, że rankiem 1 stycznia wielu zatrzymanych mieli odwiedzić przedstawiciele wojskowych biur rejestracji i poboru. Cudzoziemcom mieli proponować zaciągnięcie się do wojska jako "ochotnicy". Grożono im, że jeśli się nie zgodzą, to ich rodziny zostaną wydalone z Rosji. Osobom, które nie miały obywatelstwa proponowano nadanie go w trybie przyspieszonym.