Nakaz aresztowania rosyjskich generałów. Odpowiedzą za inwazję

MTK ocenił, że rosyjscy dowódcy mieli dopuścić się zbrodni co najmniej od 10 października 2022 roku do 9 marca 2023 roku. Wojskowym zarzuca się m.in., że kierowane przez nich oddziały, atakowały cele cywilne, doprowadzając do śmierci ludzi oraz zniszczeń. Podkreślono, że do zbrodni mogło dochodzić przy okazji ataków na infrastrukturę energetyczną w Ukrainie.