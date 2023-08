Prezydent Rosji prawdopodobnie uda się w październiku z wizytą do Chin, aby spotkać się z Xi Jinpingiem - podał Bloomberg, powołując się na swoje źródła. Prezydent Chin zaprosił go na forum Pasa i Szlaku.

Byłaby to przełomowa podróż rosyjskiego dyktatora, bo od marca, czyli od czasu wydania za nim nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze , Putin nie opuścił Federacji Rosyjskiej.

Władimir Putin planuje wizytę w Chinach. Wcześniej niechętnie opuszczał Rosję

Nie oznacza to jednak, że od początku trwania wojny w Ukrainie rosyjski dyktator nie wybrał się w podróż poza Rosję. Odwiedził bowiem Tadżykistan, Turkmenistan i Iran. Poza tymi wyjazdami Putin ignorował zagraniczne wydarzenia, na które był zapraszany.

Przykładem jest jego obecność na szczycie BRICS w Republice Południowej Afryki jedynie w formie online. Powodem było ostrzeżenie rosyjskiego prezydenta, że w przypadku osobistego stawienia się na wydarzeniu, rząd kraju będzie musiał zastosować się do nakazu wydanego w Hadze.

Putin boi się opuszczać Rosję. Ciąży na nim nakaz aresztowania

Ponadto, w poniedziałek dyktator zdecydował, że nie będzie uczestniczył w szczycie G20, który we wrześniu odbędzie się w Indiach. Władimir Putin obwieścił informację premierowi Indii Narendrze Modi podczas rozmowy telefonicznej. Prezydent Federacji Rosyjskiej znalazł jednak "godnego" reprezentanta dla Moskwy i przekazał, że w wydarzeniu uczestniczyć będzie minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow .

Odwołane wizyty w Republice Południowej Afryki czy Indiach to nie jedyne przypadki, kiedy Putin postanowił zostać w Rosji. Jak opisywaliśmy w Interii na początku sierpnia, RIA Novosti podawała, że dyktator planuje udać się do Turcji na zaproszenie Recepa Tayyipa Erdogana, co było efektem rozmowy telefonicznej między politykami.