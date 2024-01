Ukraińskie władze przekazały, że do kraju wróciło 230 jeńców . Z rosyjskiej niewoli uwolnieni zostali członkowie sił zbrojnych czy funkcjonariusze straży granicznej. "Nasi ludzie są w domu" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski .

Przywódca uściślił też, że wśród uwolnionych jest 213 żołnierzy i sierżantów, 11 oficerów oraz sześciu cywilów. "Jestem wdzięczny każdemu, kto przyczynił się do tego osiągnięcia" - dodał. Z kolei ukraińskie służby przekazały, że wśród uwolnionych jest też siedmiu obrońców Wyspy Węży.

Wojna w Ukrainie. Największa udokumentowana wymiana więźniów z Rosją

Jak czytamy, w mediacje zaangażowane były Zjednoczone Emiraty Arabskie. W tym kontekście warto przypomnieć ostatnią zagraniczną podróż Putina. Ten na początku grudnia 2023 roku udał się do Arabii Saudyjskiej, a wcześniej gościł również właśnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie spotkał się m.in. z saudyjskim księciem koronnym Mohammedem bin Salmanem. O szczegółach wizyty pisaliśmy tutaj.

Przeprowadzona wymiana to pierwsza tak duża operacja od sierpnia ubiegłego roku. BBC podkreśla wręcz, że przez kijowskich urzędników określana jest po prostu jako " największa w czasie wojny ".

Od początku wybuchu pełnoskalowej wojny w 2022 roku pomiędzy krajami dochodziło już do podobnych wymian. Jednakże zdaniem prezydenta Zełenskiego w ostatnim czasie procesy te spowolniły "z bardzo konkretnych powodów", którymi kierowała się Rosja. Dodano, że do tej pory do Ukrainy wróciło 2598 osób, które uwolniono w ramach 48 wymian. Niektórzy jeńcy donosili, że w trakcie więzienia byli bici i rażeni prądem.