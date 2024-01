"Najlepsza oferta wszech czasów" dla Zachodu. "Wy płacicie, my giniemy"

- Wy nie poświęcacie swoich żołnierzy, dajecie nam broń i pieniądze, a my dokończymy robotę - mówił w Davos szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, wskazując na wojnę z Rosją. Apelując do Zachodu o niezachwiane wsparcie militarne i finansowe dla Kijowa podkreślał, że to "najlepsza oferta wszech czasów".