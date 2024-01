Najgorszy odcinek frontu pod ostrzałem. Ukraińcy rzucają rezerwy

- Od 2014 roku kompleks restauracyjno-hotelowy "Carska Ochota" znajduje się stale pod ostrzałem nieprzyjaciela i jest przedmiotem uwagi okupantów. Zawsze próbowali szturmować w tym kierunku. Jeśli chodzi o ulicę Soborną, to jest to wjazd do miasta od strony autostrady Jasinuwta-Donieck. To stara część miasta, gdzie w spokojnym życiu nie było przedsiębiorstw, ale zwykłe prywatne domy, w których już wtedy mieszkali głównie starsi mieszkańcy - dodał.