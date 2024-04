Nad Ukrainą wisi groźba załamania frontu. Niepokojące doniesienia

Zdaniem autorów powołujących się na źródła w ukraińskiej armii, trudna do tej pory sytuacja na froncie, z dnia na dzień staje się jeszcze gorsza . Potwierdzać mają to między innymi kolejne przemówienia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego , który przyznał niedawno, że bez pomocy ze Stanów Zjednoczonych Ukraińcy będą musieli "wycofywać się krok po kroku" .

Jak przekonują eksperci, sytuacja stała się na tyle trudna, że nawet pakiet pomocowy może nie pomóc ukraińskiej armii. Ma być to związane z ogólnymi opóźnieniami w dostawie sprzętu, a także możliwościami samych Rosja n, którzy najprawdopodobniej zdecydują się na kolejną ofensywę.

Wojna w Ukrainie. Nad krajem wisi groźba załamania frontu

Problemy Sił Zbrojnych Ukrainy. Pomoc przychodzi za późno

Zdaniem wojskowego, ogłaszane kolejne pakiety pomocowe to sygnał dla Rosjan na co powinni się przygotować. Kraje Zachodu bardzo ochoczo wskazują jaki sprzęt planują dostarczyć za kilka miesięcy, dając tym samym czas rosyjskiej armii na znalezienie odpowiednich środków do obrony.