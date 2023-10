Z dostępnych w sieci zdjęć satelitarnych wynika, że Rosjanie ewakuują Flotę Czarnomorską z Sewastopola i przemieszczają się do Noworosyjska w Rosji. Z obserwacji jednego z analityków można wywnioskować, że z bazy na południu Krymu zniknęły już m.in. okręty desantowe, rakietowe i podwodne, trałowce czy fregaty. Bardzo prawdopodobne jest, że to pokłosie skutecznych ukraińskich ataków. - Rosjanie czują się zagrożeni, ale nie znaczy to, że całkowicie wycofają się z wód przybrzeżnych Krymu - ocenia były norweski wojskowy Thord Are Iversen.