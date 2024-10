"Oficjalnie odrzucamy insynuacje anonimowych źródeł w publikacji 'Bild' dotyczące rzekomych planów Ukrainy opracowania broni masowego rażenia. Ukraina była i pozostaje lojalnym uczestnikiem Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, do którego przystąpiła w 1994 r., rezygnując z trzeciego co do wielkości wojskowego potencjału nuklearnego na świecie" - podano w oświadczeniu.

