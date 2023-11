Ukraina nie chce słyszeć o propozycjach, które sugerują, by w zamian za pokój zdecydowała się na ustępstwa lub oddanie okupowanych tymczasowo terytoriów. - Ci, którzy to proponują, powinni najpierw przedstawić własnym rządom plan na oddanie swojego terytorium i porzucenie obywateli. Jeśli to zrobią, wtedy będę gotów, by wysłuchać ich argumentów - komentował ostro minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.