"Osoby znajdujące się na moście i w strefie kontroli zostały wezwane do zachowania spokoju i stosowania się do poleceń funkcjonariuszy ochrony transportu " - podaje rosyjska agencja. Nie podano powodów wstrzymania ruchu, mogło jednak chodzić o zagrożenie z powietrza. W tym samym czasie jednak na Krymie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Most Krymski jest częstym celem ataków ukraińskiego lotnictwa. Łączy okupowany Krym z należącym do Rosji Półwyspem Tamańskim. Przez most Krymski przebiega linia kolejowa, która jest kluczowa w rosyjskiej logistyce. Zniszczenie mostu oznaczałoby sparaliżowanie jej prac i jednocześnie ograniczyło rosyjskie możliwości wojskowe.