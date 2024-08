Wojna na Ukrainie. Rosji brakuje sprzętu, zwróciła się o pomoc do Białorusi

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Władimir Putin zwraca się o pomoc do Alaksandra Łukaszenki, aby ten zasilił jego armię swoimi zasobami. Już w 2022 roku, kiedy Federacja Rosyjska wszczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę, rosyjski przywódca wysłał podobną prośbę. Miało to miejsce w momencie, kiedy Moskwa ponosiła znaczne straty.