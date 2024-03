Rosja jest na dobrej drodze do wyprodukowania prawie trzy razy więcej amunicji artyleryjskiej niż USA i Europa - informuje CNN.

Tymczasem Stany Zjednoczone wspólnie z Europą są w stanie wyprodukować zaledwie około 1,2 miliona amunicji rocznie , by następnie wysłać ją do Kijowa - ocenił wyższy rangą urzędnik europejskiego wywiadu.

Rosja produkuje więcej pocisków niż USA i Europa

Wojsko amerykańskie postawiło sobie za cel, by do końca 2025 roku produkować 100 tys. sztuk artylerii miesięcznie. To mniej niż połowa rosyjskiej miesięcznej produkcji, ale nawet i ta liczba jest obecnie poza zasięgiem. Powodem jest brak decyzji w sprawie 60 miliardów dolarów dla Ukrainy i spór w tej sprawie w Kongresie.