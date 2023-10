Prezydent Stanów Zjednoczonych wygłosił specjalne orędzie do narodu. Poruszył w nim kwestię dalszej pomocy Ukrainie oraz Izraelowi. Jak zapowiedział Joe Biden, zwrócił się do Kongresu o pakiet wsparcia dla tych państw. Amerykański przywódca zwrócił również uwagę na to, co łączy obie wojny.