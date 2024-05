W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC News Wołodymyr Zełenski przyznał, że zdecydował się odwołać planowane podróże do Hiszpanii i Portugalii ze względu na trudną sytuację na froncie .

Zdaniem prezydenta Ukrainy duży wpływ na sytuację ukraińskich wojsk ma opieszałość polityków krajów Zachodu. Zełenski wspomniał m.in. opóźnienia kolejnych pakietów pomocowych ze Stanów Zjednoczonych, co doprowadziło do braku amunicji i sprzętu potrzebnego do obrony.