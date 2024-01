Ukraina: Operator drona zauważył związanego towarzysza

Jeden z operatorów o pseudonimie "Kevin" próbował przyciągnąć uwagę żołnierza "migając światłami na swoim Mavicu". "Mężczyzna zorientował się, że to nasi ludzie i zaczął podążać za dronem " - relacjonują wojskowi.

"Rosjanin nie zauważył naszego 'ptaka', który wciąż miał jeden granat, i zaczął machać do ukraińskiego żołnierza, krzycząc: 'Wracaj'" - czytamy w komunikacie brygady.

Wówczas operator zrzucił granat , skutecznie unieszkodliwiając okupanta, a następnie kontynuował prowadzenie swojego towarzysza do jednostki.

To nie pierwszy przypadek, gdy drony okazały się niezwykle pomocne na polu walki w Ukrainie.

Dron z kartką "podążaj za mną"

W marcu głośno było o małżeństwie , którego samochód został ostrzelany przez Rosjan, gdy próbowało dostać się do okupowanego wówczas Iziumu. Mężczyzna został poważnie ranny.

Całą sytuację obserwował ukraiński zwiad. Nie mogąc dostać się do poszkodowanych, żołnierze wpadli na pomysł wysłania tam drona z kartką: "Podążaj za mną". Kobieta ruszyła za maszyną i bezpiecznie przedostała się na terytorium kontrolowane przez Kijów. Do jej męża dotarli w tym czasie Rosjanie. Mężczyźnie udało się jednak przeżyć i przedostać do ukraińskiej linii frontu.