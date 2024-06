Sewastopol. Media: Między domami rozmieszczono wyrzutnie rakietowe

We wtorkowym poście, do którego dołączono mapę, przekazano, że wyrzutnie rakietowe S-300 zostały rozstawione w bezpośredniej bliskości z dzielnicą mieszkalną, na co mają skarżyć się lokalni mieszkańcy. Wyrzutnie - jak czytamy - stanęły pomiędzy prywatnymi domami na siódmym kilometrze trasy do Bałakławy.