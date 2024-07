Na pewno nas wzmocnią, ale czy wystarczy ich, by walczyć na poziomie rosyjskich sił powietrznych? Myślę, że nie. Spodziewamy się większej ilości - powiedział Wołodymyr Zełenski o dostawach F-16 z Zachodu. Prezydent nie podał dokładnej liczby maszyn, które trafią do Ukrainy. Zełenski stwierdził również, że armia potrzebuje 25 systemów Patriot do pełnej ochrony. Prezydent skomentował również kwestię opracowania planu pokojowego.