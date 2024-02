Ukraina. Zniszczenie mostu Krymskiego będzie kluczowe. Półwysep stanie się pułapką

Eskender Bariew w rozmowie z portalem stacji Espreso.tv przekazał też, co stanie się, kiedy most Kerczeński zostanie zniszczony - jego zdaniem Rosjanie wpadną po prostu w panikę. Ponadto przypomniał też, że już w 2022 roku alarmowali o tym, że Rosjanie będą próbowali zająć terytoria Ukrainy, aby "utworzyć korytarz lądowy na Krym".

- Gdy most Krymski zostanie zniszczony, Krym stanie się dla nich pułapką . Wtedy Rosjanie naprawdę zaczną uciekać z półwyspu. To nieprawda, jak dziś mówią, że siedzą na walizkach, zacznie się prawdziwa panika. Już dziś zdają sobie sprawę, że nie przenieśli się na Krym na zawsze - podkreślił członek Medżlisu Tatarów Krymskich.

Most Krymski. Częsty cel Ukraińców, budzi niepokój wśród Rosjan

Most Krymski jest jednym z głównych celów ukraińskiej armii. Przeprawa już kilkukrotnie od początku wojny była uszkadzana przez ukraińskie lotnictwo, a wszystko to skutkowało tymczasowym zamykaniem mostu i naprawianiem ewentualnych uszkodzeń.

Zaledwie 19 lutego propagandowa rosyjska agencja RIA Nowosti podała, że przeprawa została tymczasowo zamknięta, a "ruch został zablokowany". "Osoby znajdujące się na moście i w strefie kontroli zostały wezwane do zachowania spokoju i stosowania się do poleceń funkcjonariuszy ochrony transportu" - podawała wówczas agencja. Chociaż nie podano, co było powodem utrudnień w ruchu, prawdopodobnie mogło być to związane z zagrożeniem z powietrza.