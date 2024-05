"Gwarantowana strefa sanitarna będzie gdzieś na granicy z Polską, albo już w samej Polsce" - twierdzi Dmitrij Miedwiediew. Były prezydent Rosji kolejny raz odniósł się do twierdzenia Władimira Putina o potrzebie utworzenia, jak to określił, "strefy buforowej", co ma rzekomo zapewnić bezpieczeństwo rosyjskim obywatelom przed działaniami Sił Zbrojnych Ukrainy.