W poście zamieszczonym w serwisie X (dawniej Twitter-red.) Miedwiediew odniósł się do planu budowy linii kolejowej, która miałaby przebiegać z Hiszpanii przez południe Europy aż do Lwowa. "Wygląda to na pierwsze potwierdzenie, że Lwów będzie nową stolicą Ukrainy w granicach obwodu lwowskiego. I nie chodzi o to, że tory na Zachodzie i Małorosji różnią się szerokością. Chodzi o to, że biznes jest o wiele bardziej przewidujący niż politycy" - głosi wpis byłego prezydenta.