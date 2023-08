"Jeśli to prawda, a nie ma już powodów do wątpliwości, to jest to bezpośredni, prawnie istotny dowód współudziału Zachodu w wojnie z Rosją po stronie państwa Stepana Bandery. Wyrafinowany casus belli, a dla Rosji możliwość działania w ramach ius ad bellum przeciwko wszystkiemu i wszystkim w krajach NATO" - napisał.