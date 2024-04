Pełniący aktualnie funkcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew w swoim wpisie nazwał państwa pomagające Ukrainie "bezczelnymi bydlętami, które cały świat uważają za głupców", ponieważ liczą na to, że ich pomoc nie doprowadzi do niebezpiecznej eskalacji wojny.

Wojna w Ukrainie. Nowa misja NATO

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli odbyło się 3 i 4 kwietnia. Po spotkaniu Radosław Sikorski poinformował, że ministrowie "podjęli decyzję o ustanowieniu misji natowskiej". - To nie znaczy, że wchodzimy do wojny, ale to znaczy, że będziemy teraz mogli wykorzystać koordynujące, szkoleniowe, planistyczne zdolności Sojuszu do wspierania Ukrainy w bardziej skoordynowany sposób - tłumaczył.