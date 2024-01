Wojna w Ukrainie. Miedwiediew ostrzega Kijów. Stawia wyraźną granicę

Miedwiediew nie podał nazwisk dowódców ani nie ujawnił bliższych szczegółów rzekomego planu. "Co to oznacza? Oznacza to tylko jedno - ryzykują naruszeniem paragrafu 19. podstaw polityki państwa Rosji w zakresie odstraszania nuklearnego" - napisał Miedwiediew w mediach społecznościowych. "Należy o tym pamiętać" - powiedział Miedwiediew.