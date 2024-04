Amerykański prezydent nawiązał do opiewającego na 95 mld dolarów pakietu wydatków na pomoc Ukrainie, Izraelowi i państwom Indo-Pacyfiku , który nie został dotąd uchwalony przez Izbę Reprezentantów.

Rosja: Dmitrij Miedwiediew odpowiada Joe Bidenowi

Na słowa Joe Bidena zareagował były prezydent, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew . Znany z kontrowersyjnych wpisów polityk kolejny raz wykorzystał okazję do szerzenia rosyjskiej propagandy .

"Po raz setny można by było przypomnieć o demencji starca i zepsuciu jego syna" - zaczął swój wpis, wypominając Bidenowi jego wiek i zarzuty ciążące na synu, Hunterze .

Wojna w Ukrainie. Dmitrij Miedwiediew "chce pokoju"

Dmitrij Miedwiediew kolejny raz nawiązuje do rosyjskiej propagandy pokoju . Choć władze Kremla oficjalnie deklarują wolę negocjacji na rzecz uregulowania konfliktu zbrojnego, w rzeczywistości nie są nimi zainteresowane .

Rosyjska propaganda pokoju obejmuje on trzy główne tezy . Po pierwsze, osiągnięcie pokoju na Ukrainie jest możliwe, lecz na przeszkodzie stoi brak woli władz ukraińskich . Po drugie, winnymi przedłużającej się wojny są państwa pomagające Ukrainie bronić się przed rosyjską inwazją. Po trzecie, pokojem nie są zainteresowane Stany Zjednoczone , które rzekomo podporządkowały sobie politycznie ukraińskie władze i chcą przy ich pomocy osłabić Rosję .

Zdaniem ekspertki Rosjanie chcą w ten sposób oddziaływać na międzynarodową opinię publiczną, by doprowadzić do zmniejszenia zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Pozorowane negocjacje dałyby Rosji czas na militaryzację okupowanych ukraińskich terytoriów i przygotowanie do kolejnego ataku.