Dmitrij Miedwiediew: Nie będziemy mieli wyboru

"Ponieważ nasze zdolności wojskowe są nieporównywalne, po prostu nie będziemy mieli wyboru. Odpowiedź będzie asymetryczna . Do obrony integralności terytorialnej naszego kraju zostaną użyte pociski balistyczne i manewrujące ze specjalnymi głowicami. Jest to oparte na naszych dokumentach doktryny wojskowej i jest dobrze znane wszystkim. I to jest właśnie ta apokalipsa. Koniec wszystkiego" - podkreślił polityk.

Na koniec stwierdził, że zachodni politycy "muszą mówić gorzką prawdę swoim wyborcom i przestać brać ich za bezmózgich kretynów; wyjaśnić im, co naprawdę się wydarzy, a nie w kółko odgrywać fałszywą mantrę o gotowości do wojny z Rosją".

Miedwiediew o "nowej stolicy Ukrainy"

We wtorek w innym wpisie w mediach społecznościowych Medwiediew odnosił się do planu budowy linii kolejowej, która miałaby przebiegać z Hiszpanii przez południe Europy aż do Lwowa. "Wygląda to na pierwsze potwierdzenie, że Lwów będzie nową stolicą Ukrainy w granicach obwodu lwowskiego. I nie chodzi o to, że tory na Zachodzie i Małorosji różnią się szerokością. Chodzi o to, że biznes jest o wiele bardziej przewidujący niż politycy" - głosi wpis byłego prezydenta.