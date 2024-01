Miedwiediew o "mrocznym scenariuszu". Nie pomoże dołączenie do NATO

"Obecność niepodległego państwa na historycznych terytoriach Rosji będzie stałym powodem do wznowienia działań wojennych" - stwierdził Dmitrij Miedwiediew, odnosząc się do istnienia Ukrainy. Były prezydent Federacji Rosyjskiej podkreślił, że bezpieczeństwa nie zapewnią żadne papiery podpisane przez Zachód z "marionetkowym reżimem w Kijowie". Jego zdaniem ostatecznie Ukraińcy wybiorą "życie we wspólnym państwie", a nie śmierć.