Miedwiediew o ataku w Odessie. "Gdyby cel był wyznaczony, osiągnęli by go"

"W Odessie nie doszło do ataku na kolumnę. A gdyby cel był wyznaczony, to by go osiągnęli" - w ten sposób Dmitrij Miedwiediew skomentował rosyjski atak na ukraińskie miasto w czasie, gdy przebywał w nim prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i premier Grecji Kiriakos Mitsotakis.