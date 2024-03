Wojna na Ukrainie. Dmitrij Miedwiediew o "formule pokojowej"

"Kiedy słyszę wyrażenie 'formuła pokojowa Zełenskiego', odczuwam nieodparte uczucie wstrętu, które szybko przeradza się w uczucie wstydu z powodu złego surrealizmu tego, co się dzieje" - zaznaczył Miedwiediew.

Dmitrij Miedwiediew dodał też, że woli do prowadzenia negocjacji ze strony Ukrainy nie widać. "Dla nich (Ukraińców - red.) realia to bezmózga 'formuła pokojowa' prowincjonalnego klauna w zielonych rajtuzach. I nic więcej" - były prezydent Federacji Rosyjskiej uderzył w ten sposób w Wołodymyra Zełenskiego , który zanim objął urząd prezydenta, był aktorem.

Co więcej , w ocenie Miedwiediewa formuła pokojowa według Kijowa "wygląda tak sztucznie, że jedynym wyjściem jest skonstruowanie własnej, rosyjskiej formuły". Propagandysta określił ją mianem "spokojnej i całkiem realistycznej" , a także "humanitarnej dla wszystkich". W siedmiu punktach wymienił, co miałaby zakładać.

Ukraina a Rosja. Dmitrij Miedwiediew o "kapitulacji" Kijowa

Dymisja konstytucyjnych władz Ukrainy i natychmiastowe przeprowadzenie wyborów, przyjęcie przez parlament ustaw o wypłacie wszystkich należnych odszkodowań Rosji, a także krewnym poległych w wojnie, oficjalne uznanie, że całe terytorium Ukrainy należy do Rosji oraz rozwiązanie parlamentu - to następne z postulatów, które znalazły się na liście Dmitrija Miedwiediewa.

"To może być rosyjska miękka formuła pokojowa. To jest kompromisowe stanowisko, prawda? Myślę, że jest to podstawa, na której możemy szukać życzliwego konsensusu ze społecznością międzynarodową - w tym ze światem anglosaskim" - dodał Miedwiediew. Skonkludował również, że podstawa ta pozwoliłaby na organizowanie owocnych szczytów, "licząc na wzajemne zrozumienie naszych bliskich przyjaciół - naszych zachodnich partnerów".