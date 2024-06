Administracja Joe Bidena rozważa wysłanie pracowników do Ukrainy. Chodzi o naprawę sprzętu

- Nie podjęliśmy jeszcze żadnych decyzji i jakakolwiek rozmowa na ten temat jest przedwczesna - oznajmił jeden z urzędników. - Prezydent jest absolutnie zdecydowany nie wysyłać amerykańskich żołnierzy do Ukrainy - zapewnił.

Jeśli decyzja w sprawie przedstawicieli koncernów zbrojeniowych zostanie podjęta, to prawdopodobnie będzie wdrożona jeszcze w tym roku - stwierdzili urzędnicy. Pozwoli to Pentagonowi po raz pierwszy od lutego 2022 roku, czyli rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciw Ukrainie, zawierać z amerykańskimi firmami kontrakty na pracę w tym kraju.

Urzędnicy mają nadzieję, że przyśpieszy to konserwację i naprawę systemów broni wykorzystywanych w ukraińskiej armii. Regularnej konserwacji będą zapewne wymagały - na przykład - samoloty wielozadaniowe F-16 , które Ukraina ma otrzymać w tym roku.

Administracja Bidena ma plany. Chcą wysłać pracowników do Ukrainy

Dotąd Biden obstawał przy tym, by wszyscy Amerykanie, a zwłaszcza amerykańscy żołnierze, unikali przebywania na linii frontu w Ukrainie. Z tego względu amerykański sprzęt wojskowy, który uległ poważnemu uszkodzeniu w trakcie walk, musi być transportowany w celu naprawy do Polski, Rumunii lub innych krajów NATO, co zajmuje czas. Ukraińcom pomagają też żołnierze amerykańscy, ale tylko przez chat wideo lub zabezpieczony telefon.