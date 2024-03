Masowe ataki na terytorium Rosji. Potężna eksplozja rafinerii

Ukraińska Prawda, po rozmowie z informatorem z ukraińskiego wywiadu, donosi, że bezzałogowce "osiągnęły swój cel i wyrządziły szkody". Jak podkreślił rozmówca portalu, przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem ropy naftowej było "wykorzystywane przez reżim Władimira Putina do celów wojskowych ".

Wojna Ukraina-Rosja. Ukraińskie drony miały uderzyć w kolejną rafinerię ropy

Rosyjski kanał Astra przekazuje, że w obiekt miały uderzyć trzy drony, które trafiły w urządzenia do rafinacji ropy naftowej. Jak dodano, nikt nie odniósł obrażeń. W krótkim wpisie czytamy także o komunikacie gubernatora obwodu, który informował o czterech dronach. Wskazywał on jednak, że wszystkie cztery bezzałogowce zestrzelono oraz iż nie doszło do żadnych zniszczeń.