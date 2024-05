Ukraina. Ukraiński generał o ofensywie Rosji

- Ponadto będą próbowali nacierać na Nowopokrowsk. Jeśli jest potencjał, wróg zwiększa swoje wysiłki . Jest to całkowicie jasna zasada wojskowa: gdyby można było określić najsłabszy punkt wroga, gdyby można było przełamać się przez to, trzeba wprowadzać tam siły i zwiększać wysiłki - dodał.

Wojna na Ukrainie. Ekspert o poddaniu Ocheretyne

- Będziemy czekać na wynik i ukaranie winnych. Bo Ocheretyne to osada, która jest główną placówką na trasie 05-11 do Pokrowska. Dlaczego tak szybko została pozostawiona bez odpowiedniej obrony i zabezpieczenia? Dlaczego tak szybko znalazła się pod kontrolą rosyjskich sił okupacyjnych? Wygląda na to, że ktoś z dowództwa odpowiedniej brygady jest niezdolny do działań - przekonywał.