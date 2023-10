Wołodin: Kto życzył zwycięstwa Kijowowi, musi wiedzieć, że nie jest mile widziany

Wołodin mówi o Magadanie, Pieskow wskazuje, że nie ma zagrożenia

Federacja Rosyjska - w ocenie Wołodina - nie potrzebuje tych, którzy migrują z kraju do kraju, a później decydują się na powrót do ojczyzny. - Wyjechali, pocałowali tam buty, zapłacili pieniądze zarobione tutaj przez obywateli Federacji Rosyjskiej, aby otrzymać paszport, a następnie zostali stamtąd wydaleni, i wrócili - nie potrzebujemy ich - dodał.

Oświadczenie Wołodina stoi w opozycji do niedawnych słów rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa. Zapytano go, czy obywatelom Rosji, którzy udali się do Izraela na początku pełnoskalowej inwazji na Ukrainę bądź w trakcie mobilizacji, grozi niebezpieczeństwo po powrocie do kraju.