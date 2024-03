Macron z apelem do sojuszników Ukrainy. "Wojna powróciła na naszą ziemię"

- Powinniśmy sprostać wyzwaniom historii i wykazać się odwagą, jakiej to wymaga - mówił w czeskiej Pradze prezydent Francji Emmanuel Macron. Wskazał przy tym, że "wojna powróciła na naszą ziemię". - Mocarstwa, których nie sposób powstrzymać, codziennie poszerzają swoje groźby - stwierdził, apelując do sojuszników Ukrainy, by "nie byli tchórzami".